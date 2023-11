Puigdemont afirma que s'obre una etapa inèdita que s'"haurà de saber explorar i explotar"

BRUSSEL·LES, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmat aquest dijous que l'acord del PSOE i Junts per investir novament el president del Govern central, Pedro Sánchez, obre una etapa inèdita que "s'haurà de saber explorar i explotar".

Puigdemont ha comparegut davant prop de mig centenar de periodistes al mateix lloc on va aparèixer per primera vegada públicament després d'arribar a Bèlgica l'octubre del 2017, el Press Club Brussels Europe, al barri europeu de Brussel·les, i a escassos metres de les institucions de la UE i de l'hotel des del qual el número tres del PSOE, Santos Cerdán, ha dirigit les negociacions amb Junts.

Flanquejat per la bandera de Catalunya i la de la UE, Puigdemont també ha estat acompanyat per la cúpula de Junts, que s'ha desplaçat a Brussel·les per conèixer els detalls dels acords, inclòs el secretari general del partit, Jordi Turull, que ha signat el text al costat de Cerdán.