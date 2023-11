Puigdemont: "Una amnistia no pot excloure les víctimes de la guerra bruta"

"Que se'ns repari la injustícia d'una persecució política"

BRUSSEL·LES, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat aquest dijous que "una amnistia no pot excloure les víctimes de la guerra bruta que l'Estat espanyol ha llançat contra l'independentisme des de fa anys".

Ho ha dit durant una compareixença sense preguntes al Press Club Brussels Europe després de signar-se l'acord entre el PSOE i Junts per investir novament el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

"Les víctimes tenim dret a saber la veritat. I tenim el dret no només a que se'ns repari la injustícia d'una persecució política denunciada per organismes internacionals, sinó a que això no torni a passar".

LA "LEGITIMITAT" DE L'1-O I LA DUI

Ha explicat que Junts ha inclòs en el text acordat "la defensa de la legitimitat" del referèndum de l'1-O i de la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017.

Ha afegit que la voluntat és que l'amnistia "no deixi fora ningú que hagi patit persecució de la manera que sigui: penal, administrativa o econòmica", i que és una manera de tornar a la política el que és de la política.