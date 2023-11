Puigdemont: "Sense acords i sense compliments la legislatura no té cap recorregut"

La legislatura serà una "negociació permanent que tingui resultats i es compleixin"

BRUSSEL·LES, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha condicionat l'estabilitat al govern de Pedro Sánchez a l'avenç i el compliment dels acords que han assolit: "Sense acords i sense compliments la legislatura no té cap recorregut".

"A diferència de la legislatura passada, en la qual el govern de Pedro Sánchez va arrencar amb l'estabilitat garantida, aquí se l'haurà de guanyar acord a acord", ha recalcat en una compareixença sense preguntes al Press Club Brussels Europe.

S'HA ACABAT L'"A CANVI DE RES"

Ha afegit que "sense acords i sense compliments, la legislatura no té cap recorregut. L''a canvi de res' ha anat a la paperera de la història".

Així, ha deixat clar que el suport a projectes com els pressupostos generals de l'Estat i d'altres rellevants comportaran que s'avanci a través d'una "negociació permanent que tingui resultats i es compleixin al llarg de la legislatura".

"S'ha d'avançar. No pot ser que no passi res", ha advertit l'expresident, després de reivindicar que l'acord amb el PSOE no els ha implicat girar full, com assegura que pretenen alguns, en al·lusió implícita a ERC.

Tampoc no han necessitat demanar perdó, segons Puigdemont, que ha defensat haver mantingut la posició en comprometre's amb un procés de negociació per resoldre el conflicte.