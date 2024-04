Puig podria sortir a Borsa amb una valoració de 14.000 milions d'euros, segons 'The Wall Street Journal'

MADRID, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

La firma centenària de cosmètica Puig podria sortir a Borsa amb una valoració de 15.000 milions de dòlars (més de 14.000 milions d'euros), segons les estimacions de 'The Wall Street Journal' que cita fonts familiaritzades amb l'operació.

Puig va anunciar dilluns passat la seva intenció de sortir a Borsa per captar més de 2.500 milions d'euros mitjançant una oferta pública de venda d'accions (OPV) de nova emissió dirigida a inversors qualificats i una altra oferta de venda d'accions ja existents.

Aquesta OPV, segons apunta el diari nord-americà, seria la més gran a Espanya en el que va d'any.

Analistes consultats per Europa Press, com els de XTB, han estimat que la valoració total de Puig quedaria en un rang d'entre 7.665 i 10.220 milions d'euros. Aquesta xifra seria inferior a l'estimada per 'The Wall Street Journal'.

En concret, Puig té intenció de sol·licitar l'admissió a cotització de les seves accions en les Borses de Valors de Barcelona, Madrid, Bilbao i València i la seva negociació al mercat continu.

L'oferta consistirà en una OPV d'accions de classe B de nova emissió amb l'objectiu de captar aproximadament 1.250 milions d'euros, i una oferta d'accions existents de major import que realitzarà l'accionista majoritari de la societat, Puig, controlada per Exea, la societat patrimonial de la família Puig.

Després de l'oferta, la família Puig conservarà una participació majoritària i la gran majoria dels drets de vot de la societat.

En paral·lel als preparatius de la seva sortida a Borsa, que podria produir-se a primers de maig, Puig ha reordenat el seu consell d'administració amb la incorporació de l'exconsellera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa i de la consellera delegada de l'empresa de cosmètica Weleda AG, Tina Müller.

Per la seva banda, el germà del president de Puig Marian Puig Guasch surt del consell d'administració de Puig Brands per reincorporar-se a Puig SL, l'holding de la família.