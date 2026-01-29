Puente admet que Rodalies està "molt malament" per la manca d'inversió de governs anteriors

MADRID 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha admès que el servei de trens de Rodalies està "molt malament" pel dèficit d'inversions que assegura que hi va haver durant els governs anteriors, però confia que ara "sí que hi ha una esperança certa i seriosa" de millora després de l'increment d'inversió des de fa anys.
En el ple del Senat d'aquest dijous, en què el ministre ha comparegut durant set hores pels accidents ferroviaris d'Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona), ha explicat que Rodalies va concentrar l'any passat la meitat de tota la inversió executada del Ministeri a Catalunya, uns 600 milions d'euros sobre un total de 1.200.
Puente ha posat en context aquestes dades, després de recodar que el Pla de Rodalies de Barcelona 2008-2015, aprovat el 2009, preveia una inversió de 4.000 milions d'euros, però només se'n va arribar a executar el 10%. Així mateix, ha destacat que tampoc no es van comprar trens: "No és ideologia, és física. Els trens que operen a Rodalies sempre han estat licitats, adjudicats i posats en servei per governs socialistes".
"Només a Rodalies vam invertir l'any passat 133 milions d'euros més del que va invertir el Ministeri de Foment l'any 2015 a tot Catalunya, incloent carreteres, ports, aeroports i ferrocarril, que van ser 466 milions, respecte als 1.200 milions del 2025", ha afegit.
Malgrat dir que "a la vista està que s'hi està invertint molt", també ha reconegut que "no n'hi ha prou", per la qual cosa el Pla de Rodalies 2020-2030 comptarà amb unes inversions de 1.700 milions d'euros més del que inicialment s'havia plantejat, augmentant així fins a un total de 8.000 milions d'euros en 10 anys, amb l'objectiu de "corregir aquesta situació".