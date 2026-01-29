Óscar Puente assegura que les ruptures de carril són habituals a Europa però gairebé mai amb danys personals

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assenyalat que les ruptures de carril a les vies de tren són habituals a xarxes ferroviàries com l'europea, però gairebé mai produeixen accidents amb danys personals.
En el ple del Senat d'aquest dijous, el ministre ha explicat que l'Agència Ferroviària de la Unió Europea treballa en estudis de recerca, alguns juntament amb Adif, per conèixer més a fons les causes i conseqüències d'aquestes ruptures.
"Es produeixen amb certa freqüència, però gairebé mai amb pèrdues humanes o danys personals. Normalment els sistemes de detecció avisen tot i que de vegades no, tenint en compte els paràmetres de seguretat que tenim en la normativa", ha manifestat.
Puente, que ha demanat al seu grup parlamentari que no l'aplaudeixin per respecte per la gravetat de la situació --després de criticar el PP per ovacionar el seu senador--, ha defensat que no ha mentit ni ocultat informació, després de les crítiques de l'oposició.
"Aquí ni s'ha mentit ni s'ha ocultat informació. Les actuacions de renovació i modernització no es defineixen de manera genèrica, ni política. Es defineixen en projectes constructius i conforme a la normativa ferroviària", ha argumentat.