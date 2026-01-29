Puente diu que la línia Madrid-Andalusia "no està abandonada" i lloa la resposta institucional

Agraeix la "lleialtat i unitat" de totes les institucions
MADRID, 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assegurat que la línia d'alta velocitat Madrid-Andalusia, en la qual es va produir l'accident d'Adamuz (Còrdova) el passat 18 de gener, "no està oblidada ni abandonada", i ha defensat que la resposta del conjunt de la societat i de totes les institucions "ha estat a l'alçada".
Durant la seva intervenció al Senat aquest dijous, el ministre ha reiterat que la renovació a la que es va sotmetre la línia aquests darrers anys va ser integral, i ha aclarit que el terme 'integral' no suposa aixecar totes les vies i canviar-les, sinó actuar "de manera progressiva, ordenada i compatible" amb l'explotació ferroviària substituint els elements que ho requereixen segons els criteris tècnics.
"No es prenen decisions aleatòries, sinó que es fa conforme a un criteri tècnic, i totes les actuacions fetes en la renovació estan fonamentades per contractes públics amb plecs tècnics detallats", ha argumentat.
Puente ha explicat que la línia compta amb aproximadament 1,6 milions de travesses a les vies generals. Tot i que en un primer moment només se'n va proposar la substitució d'un nombre limitat, després d'unes inspeccions es va decidir abordar una renovació generalitzada per fases.
Quant al carril, les actuacions es van fer de manera progressiva i basades en inspeccions tècniques. "No s'ha optat per una substitució indiscriminada, sinó per intervenir quan els paràmetres de seguretat així ho exigeixen, conforme a la normativa ferroviària i a la bona pràctica tècnica", ha explicat.
Quant a la resposta de les institucions, Puente ha agraït "la unitat i la lleialtat" que han mostrat: "És digna d'esment i d'elogi", incloent els serveis d'emergència i sanitaris, les forces i cossos de seguretat de l'Estat i l'Ajuntament i els veïns i veïnes d'Adamuz.
"Soc conscient que no hi ha paraules per descriure adequadament el dolor que provoquen aquestes tragèdies, però també permeten mesurar la capacitat de resposta d'una societat, i la nostra --vull dir-ho alt i clar-- ha estat a l'alçada. Entre tots els servidors públics que han participat en les tasques de rescat, ha estat exemplar", ha emfatitzat.