El PSOE celebra aquest dissabte un Comitè Federal que servirà de tancament de files amb Sánchez perquè no dimiteixi

De manera inèdita totes les intervencions dels líders socialistes s'emetran en obert i s'han instal·lat pantalles gegantes a Ferraz

MADRID, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha convertit el Comitè Federal que se celebra aquest dissabte 27 d'abril en un acte de suport al president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, en el qual els principals dirigents del partit emetran missatges de suport perquè no presenti la dimissió i continuï a La Moncloa.

Si bé en principi el Comitè estava convocat per ratificar la llista del PSOE a les eleccions europees del 9 de maig, l'anunci sorpresa de Sánchez de retirar-se uns dies de la vida pública per reflexionar sobre la continuïtat al capdavant de l'Executiu central, ha trastocat els plans del partit.

No obstant això, han decidit mantenir la cita, que reunirà la plana major del partit, per celebrar un acte multitudinari que expressi el suport total al seu líder, tant des de la dirigència del partit com des de les bases, que es concentraran en una manifestació a les portes de la seu al carrer Ferraz mentre a l'interior té lloc el Comitè Federal.

Els socialistes han decidit així endarrerir a dimarts que ve la Comissió Federal de Llistes, que en principi s'havia de celebrar aquest divendres i que havia de donar llum verda a la candidatura a les europees que l'endemà ratificaria el Comitè.

ENERGIA POSITIVA PER A SÁNCHEZ, DINS I FORA

Malgrat tot, està previst que el Comitè ratifiqui Teresa Ribera com a cap de llista per a les europees, però la resta d'integrants que componen la candidatura no es donarà a conèixer fins dimarts.

Per tant, serà un Comitè Federal atípic per diversos motius, el primer de tots l'absència de Sánchez, que no hi assistirà per trobar-se immers en aquest període de reflexió que l'ha portat a cancel·lar tota la seva agenda pública.

A més, les intervencions dels integrants del Comitè s'emetran en obert, cosa del tot inusual, ja que aquests debats solen ser privats, sense càmeres i sense accés dels periodistes a la sala.

PANTALLES GEGANTES I AUTOBUSOS PER OMPLIR FERRAZ

En aquesta ocasió la direcció del PSOE vol que els nombrosos missatges de suport, que previsiblement se succeiran a mesura que els dirigents socialistes vagin prenent la paraula, transcendeixin més enllà dels murs de la seu de Ferraz i arribin tant als ciutadans com al mateix Sánchez.

Amb aquest objectiu, s'han instal·lat pantalles gegantes davant de la seu del partit perquè les milers de persones que es s'hi concentraran puguin seguir els discursos, de manera que hi hagi una gran concentració de militants i simpatitzants davant de la seu mentre els líders intervenen dins.

Perquè la concentració sigui massiva, les federacions socialistes de tota Espanya han mobilitzat les bases i posen a la seva disposició autobusos gratuïts per facilitar el trasllat a Madrid.