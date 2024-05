El claustre de la UB aprova una moció per trencar "relacions" amb institucions israelianes

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El claustre extraordinari de la Universitat de Barcelona (UB) ha aprovat elevar a l'equip i consell de govern de la universitat la moció d'Universitats amb Palestina i el Grup Palestina UB en què demana "la ruptura de relacions institucionals i acadèmiques" amb institucions israelianes, en solidaritat amb Palestina.

La moció, aprovada aquest dimecres amb 59 vots a favor, 23 en contra i 37 abstencions, demana trencar relacions amb universitats, centres de recerca i altres institucions israelianes.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha recordat que no és el primer claustre universitari que aprova un document d'aquestes característiques i que la situació actual a Gaza no es pot tractar de manera indiferent per part de la universitat: "Des d'una institució que fa servir la ciència com a mecanisme per enfrontar la realitat, no podem ser indiferents".

"Des del primer moment hem estat actuant amb els companys de la comunitat educativa que s'han vist maltractats. Mantindrem el nostre compromís d'atendre la comunitat educativa que es veu afligida davant aquesta barbaritat insuportable", ha afegit.

DOCUMENT

El document exigeix als òrgans de govern de la universitat trencar relacions institucionals i acadèmiques amb institucions israelianes "com a mecanisme de pressió sobre l'Estat d'Israel fins que s'acabi el genocidi i s'erradiqui el sistema d'apartheid israelià i s'acabi la colonització de Palestina".

També insta a no contribuir a la "perpetuació de l'ocupació israeliana de Palestina" i exigeix al Govern central i a la Generalitat que trenquin relacions amb Israel, començant per la fi del comerç d'armes.