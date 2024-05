Illa demana a Sánchez que torni i l'acompanyi en la campanya "al més aviat possible": "Res em farà més il·lusió"

MADRID, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC i candidat socialista a les eleccions catalanes del 12 de maig, Salvador Illa, ha demanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que no dimiteixi i que "al més aviat possible" torni per acompanyar-lo a fer campanya a Catalunya.

"Res em farà més il·lusió, Pedro, que comptar amb la teva presència, tan aviat com sigui possible", ha assenyalat Illa durant la seva intervenció en el Comitè Federal que se celebra aquest dissabte a la seu nacional del partit al carrer Ferraz.

Illa ha demanat a Sánchez que torni, després que dimecres passat va anunciar per sorpresa que es retirava per reflexionar sobre la seva continuïtat al capdavant de l'Executiu central arran de les investigacions a la seva dona Begoña Gómez. "T'ho dic des del respecte al teu període de reflexió personal. Primer vas tu i la teva família", ha postil·lat.

En tot cas, ha insistit que l'acompanyi en el missatge que pretén traslladar als catalans en el qual Sánchez "té tant a veure" i pel qual ha fet tant, segons ha emfatitzat. Illa, que es troba immers en la campanya, diu que la seva intenció és unir els catalans, espanyols i europeus i la seva prioritat és millorar els serveis públics.

Illa ha demanat, a més, respectar el període de reflexió que ha demanat el president, que "és espòs, és pare, és germà, és fill, és persona i té tot el dret del món a demanar-lo", ha justificat.

A més ha denunciat que a Sánchez i al seu entorn familiar l'intenten deshumanitzar i destruir. "Hem vist casos de companyes i companys, i ara s'atreveixen amb el secretari general del nostre partit i cal dir 'no'", ha emfatitzat.

En aquesta mateixa línia diu que Sánchez va escriure el seu 'Manual de resistencia' "i bé que l'ha aplicat", però ara han d'aixecar una "resistència col·lectiva", ha demanat.