El president de Ceuta demana l'"emergència nacional" per la pressió migratòria

MADRID 30 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha traslladat una petició de "socors" al Govern central en la qual alerta d'una "emergència nacional" per la pressió migratòria que pateix la ciutat autònoma aquests darrers dies, a més de reclamar que l'executiu assumeixi el "comandament únic" amb accions "contundents que responguin a una crisi d'aquesta magnitud".
En unes declaracions a Onda Cero i a la Cadena Ser recollides per Europa Press, Vivas ha indicat que la pressió migratòria sobre Ceuta és una constant, singularitzada "pel fet de ser l'única frontera terrestre i marítima, juntament amb Melilla, que Espanya i Europa tenen a Àfrica".
No obstant això, considera que hi ha "pics d'especial intensitat" que han convertit la situació sobre Ceuta en una "emergència nacional", raó per la qual fan una crida a la necessitat d'abordar aquesta "petició de socors" com un afer d'estat.
"Cal abordar-ho des d'aquesta perspectiva, com una emergència nacional a través d'una acció decidida, enèrgica, proporcional, contundent, immediata i que estigui coordinada a través d'un comandament únic", ha subratllat, després d'afegir que aquesta darrera setmana han entrat 1.500 persones a la ciutat, la qual cosa suposa l'equivalent a gairebé el 2% de tota la població de Ceuta.