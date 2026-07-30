Els sindicats de policia denuncien que el Marroc no està fent "absolutament res" per impedir les entrades a Ceuta

GABRIELA SARDÁ/EUROPA PRESS
MADRID 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Els sindicats SUP i Jupol de la Policia Nacional denuncien que les autoritats marroquines "no estan fent absolutament res" per impedir l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta tant per mar com per l'espigó que separa la ciutat autònoma del Marroc.
El Sindicat Unificat de Policia (SUP) a la ciutat autònoma indica que el Marroc "ja no està retenint ningú" i que per als agents és "impossible" fer front a la situació actual, que qualifiquen de "col·lapse total".
Per la seva banda, el sindicat majoritari de la Policia Nacional, Jupol, ha denunciat l'"absoluta passivitat" de les autoritats marroquines, als qui atribueixen un "xantatge" en el marc d'una "estratègia de pressió pròpia d'una guerra híbrida".