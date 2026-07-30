El Marroc atribueix les entrades massives a Ceuta a bandes criminals i diu que la col·laboració amb Espanya és "exemplar

GABRIELA SARDÁ/EUROPA PRESS
MADRID 30 jul. (EUROPA PRESS) -
El Marroc ha atribuït l'entrada massiva de migrants a la frontera amb Ceuta a "organitzacions criminals" i ha destacat que la col·laboració amb Espanya en matèria migratòria és "exemplar", segons han traslladat a Europa Press fonts diplomàtiques de l'ambaixada del Marroc a Madrid.
Aquestes fonts han recalcat que els recents intents d'entrada irregular a Ceuta "no responen, de cap manera, a una voluntat de les autoritats marroquines d'afavorir la immigració irregular" i que tot apunta a que aquests moviments obeeixen, més aviat, a l'explotació per part de les xarxes criminals dedicades al tràfic d'éssers humans i al tràfic il·lícit de migrants.
Una percepció generada, han ressaltat, després de la recent sentència del Tribunal Suprem espanyol relativa als procediments de devolució de les persones interceptades al mar.
"El Marroc no afavoreix ni fomenta la immigració irregular dels seus nacionals. Són les organitzacions criminals les que s'aprofiten de la vulnerabilitat d'aquestes persones, alimentant falses expectatives i exposant-les a greus riscos per a la seva vida i integritat", han resolt.