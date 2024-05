Illa demana una reflexió col·lectiva i Albiach reclama a Sánchez resistir en el primer debat electoral

BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

Els candidats a les eleccions catalanes del PP, Vox i Cs han equiparat el president del Govern central, Pedro Sánchez, amb l'expresident de la Generalitat i candidats de Junts+, Carles Puigdemont, mentre que ERC, Junts i la CUP han assegurat que l'independentisme també ha patit atacs similars, després que Sánchez s'ha retirat per reflexionar fins dilluns arran d'una denúncia a la seva dona, Begoña Gómez.

En el primer debat electoral aquest divendres, organitzat per 'La Vanguardia' i Rac 1, el candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat una reflexió col·lectiva sobre els límits de la política, mentre que la candidata dels Comuns, Jéssica Albaich, ha demanat a Sánchez resistir i "passar a l'ofensiva".

El candidat popular, Alejandro Fernández, ha comparat Sánchez i Puigdemont, perquè tots dos han dit que podrien deixar la política, i ha assegurat que si dilluns tots dos anunciessin que pleguen tindrien el seu suport, i ha afirmat que Illa no pot parlar d'estabilitat i fiabilitat perquè "Sánchez ha deixat Espanya als llimbs".

Per la seva banda, el candidat de Vox, Ignacio Garriga, ha qualificat d'escenificació la decisió de Sánchez, i ha afegit que "hi ha límits polítics, morals, que el senyor Pedro Sánchez fa molt temps va traspassar i que l'haurien d'haver portat a dimitir fa molts anys", després de criticar que s'estigui parlant de Sánchez i Puigdemont i no dels problemes corrents.

Per part de Cs, Carlos Carrizosa, ha acusat el PSOE de no acatar les regles del joc --ha fet una metàfora amb un partit de futbol--, ha sostingut que Sánchez i Puigdemont han d'estar fora d'aquest tipus de partits si no acaten les regles, i ha explicat que viatjarà a França després del debat a explicar a Puigdemont que "no és un exiliat, sinó un fugit de la justícia".

"PLANTAR CARA SEMPRE"

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha sostingut que els atacs de la ultradreta no són nous, ha assenyalat que el sindicat Manos Limpias també va presentar querelles contra ell i que a l'extrema dreta "se li ha de plantar cara sempre".

El número 3 de Junts+, Josep Rull, ha afirmat que empatiza amb Sánchez en el pla personal, però considera que "no és seriós en aquests moments transcendentals que hi hagi aquesta actitud, de casa s'ha de venir plorat", després de criticar que el PSOE no donés suport a l'independentisme quan era víctima d'atacs similars.

La candidata dels cupaires, Laia Estrada, considera un moviment estrany que Sánchez s'hagi retirat a reflexionar, ha recordat que l'extrema dreta va demanar la il·legalització del seu partit, i ha retret que el PSOE "va sortir a manifestar-se" amb aquest moviment després de l'1-O en contra de l'autodeterminació de Catalunya.

NO ÉS "UN GEST TÀCTIC"

Per la seva banda, Illa ha seguit amb la metàfora futbolística: "El que no pot ser és que alguns dels jugadors vagin a trencar la cama a l'adversari", i ha negat que la decisió de Sánchez sigui un gest tàctic per afectar la campanya de les catalanes.

La candidata dels Comuns ha sostingut que "això no és una cursa per veure qui ha patit més", i ha insistit que és el moment de defensar la democràcia i fer neteja en la cúpula judicial.