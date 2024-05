Albiach qualifica de "decepció" el Govern i el PSC i el PP critiquen la gestió de la sequera i l'habitatge

Aragonès defensa la seva gestió dels serveis públics i Garriga i Carrizosa demanen abaixar els impostos

BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata dels Comuns al 12M ha qualificat de "decepció" el govern d'ERC i els candidats del PSC i del PP, Salvador Illa i Alejandro Fernández, han retret al president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, la seva gestió en matèria educativa i d'habitatge.

En el primer debat electoral aquest divendres, organitzat per 'La Vanguardia' i Rac 1, Illa ha criticat la "mala preparació" de la Generalitat per lluitar contra la sequera i ha assenyalat que les coses, a parer seu, es podrien haver fet millor.

"No estem en condicions d'afrontar bé la sequera, l'educació ha retrocedit molt, amb energies renovables estem exactament igual que estàvem fa 10 anys, no s'ha fet habitatge públic", ha lamentat Illa.

Per la seva banda, Fernández ha retret a Illa que defineixi com "fracassades" les polítiques en educació, habitatge o seguretat del Govern a les quals el PSC, segons ell, ha donat suport durant la legislatura.

En matèria d'habitatge, Fernández ha criticat les regulacions al sector i ha instat a "donar llibertat als particulars per ser capaços d'arribar a acords" perquè, ha dit textualment, és com funciona l'economia de mercat i és com progressen les societats.

En canvi, Albiach ha proposat un impost "antiespeculació" del 30% del preu de l'immoble si el propietari no hi resideix i ha convidat, literalment, Aragonès a donar suport a la regulació dels lloguers de temporada, tot i que li ha recriminat que hagi esperat a la campanya electoral per defensar la mesura, en les seves paraules.

ARAGONÈS DIU QUE HA REVERTIT "RETALLADES"

Davant les crítiques dels candidats, Aragonès ha afirmat que, després d'anys de retallades que, ha dit, van començar amb un president socialista i va aprofundir un president de CiU, ERC les ha revertit, i ha lamentat: "Se'ns demana que en tres anys de mandat fem tot el que no van fer els altres en 10 o en 15 anys".

Aragonès s'ha compromès a impulsar la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys i amb una "aposta clara per l'habitatge" amb més de 1.000 milions d'euros".

La candidata de la CUP, Laia Estrada, ha recriminat a Aragonès la seva gestió, en aquest cas sobre el desplegament de les energies renovables, la qual cosa ha assegurat que s'ha fet "al servei del gran oligopoli energètic", i també l'ha instat a reobrir el debat sobre el català a l'escola arran de l'acord signat pel PSC, ERC, Junts i els Comuns, que, ha dit, inclou la vehicularitat del castellà.

Per la seva banda, el número dos de la candidatura de Junts+, Josep Rull, ha demanat emprendre "una revolució intensíssima en l'àmbit de l'administració".

"El que no té sentit és pretendre ser ambiciosos a l'hora de governar amb les polítiques d'habitatge recentralitzades i les polítiques de sanitat, quan Illa era ministre, recentralitzades", ha lamentat Rull, que ha assenyalat que Catalunya necessita competències però també, segons ell, una actitud potent.

HARD ROCK

Estrada també ha retret a Aragonès l'acord de govern sobre el Hard Rock tancat 30 minuts abans de l'acord de pressupostos entre ERC i el PSC, i ha preguntat si els Comuns n'estaven al cas.

Albiach ha replicat a Estrada que no té "cap sentit" pensar que els Comuns ho sabien perquè no hauria callat, ha dit, si ho hagués sabut, i que des del novembre deia a Aragonès que no defensaria els seus comptes si tirava endavant el pla director urbanístic (PDU) del Hard Rock.

CS I VOX: IMPOSTOS

Un altre dels assumptes sobre els quals han debatut els candidats són els impostos propis de Catalunya, que el candidat de Cs, Carlos Carrizosa, ha qualificat d'"infern fiscal" i ha promès eliminar-los.

"Som els espanyols que més impostos paguen i tot per pagar la festa del procés, per pagar les ambaixades i no per pagar els serveis públics", ha apuntat.

En la mateixa línia, el candidat de Vox, Ignacio Garriga, ha dit que l'independentisme, "de la mà del PSOE durant massa anys", ha destinat els diners dels catalans a crear --textualment-- una indústria política.

Així, Garriga ha instat els candidats a suspendre tots els impostos propis de Catalunya i a "abaixar el tram de l'IRPF a Catalunya com proposa Vox" per al 12M.