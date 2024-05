ERC, Junts i la CUP s'enfronten per la unitat independentista i el PSC rebutja reformar l'Estatut

El PP i els Comuns demanen millorar el finançament i Vox i Cs critiquen el procés independentista

BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

Els candidats d'ERC, Junts i la CUP a les catalanes s'han enfrontat sobre les vies per assolir la unitat del moviment independentista, i el candidat del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que no és el moment de reformar l'Estatut de Catalunya.

En el primer debat electoral aquest divendres, organitzat per 'La Vanguardia' i Rac 1, el candidat del PP, Alejandro Fernández, ha assegurat que treballarà per millorar el finançament de Catalunya, la dels Comuns, Jéssica Albiach, també ha defensat prioritzar un finançament just i propi, mentre que els candidats de Vox i Cs han criticat els anys del procés independentista.

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha criticat que a Junts "l'única proposta que tenen és la unitat, una unitat que no s'ha practicat", i ha retret que sortissin del Govern per acabar aconseguint, segons ell, una taula de diàleg amb el PSOE, per la qual cosa considera que la seva proposta està buida de contingut, ha dit textualment.

El número 3 de Junts+, Josep Rull, ha reivindicat refer la unitat independentista com una prioritat absoluta: "Hem de tornar a muscular la nació, hem de recuperar la centralitat de la Generalitat de Catalunya com a institució nacional de país, i hem de posar en valor l'aprenentatge" dels últims anys.

La candidata cupaire, Laia Estrada, ha demanat a ERC i Junts no deixar l'autodeterminació en mans del PSOE --textualment--, sinó treballar des de Catalunya per millorar la sobirania del país: "Unitat sí, però per avançar en clau de sobirania", ha subratllat.

FINANÇAMENT CATALÀ

Per la seva banda, Fernández, ha assegurat que treballarà per millorar el finançament de Catalunya, ha argumentat que de les reformes de finançament impulsades pel PP "ningú no diu que van ser un fracàs", i ha apostat per teixir aliances amb les Balears i la Comunitat Valenciana perquè tenen una situació similar a Catalunya.

Per part dels Comuns, Albiach ha reclamat un finançament just i solidari, ha qualificat d'anomalia el model actual, i també ha defensat establir un sòl fiscal perquè considera "indecent el que està passant amb certs territoris governats pel PP, com pot ser Madrid, que estan fent competència deslleial i dúmping fiscal".

REFERÈNDUM

El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, ha sostingut que Catalunya "no es mereix més procés, ni més tripartits, ni pactes del Majestic", i ha acusat Illa d'assumir els postulats de l'independentisme, després de preguntar-li per quants vots estaria disposat a permetre un referèndum d'independència.

Ignacio Garriga (Vox) ha sostingut que Illa i Aragonès "han conduït la societat catalana a la ruptura i a la divisió, entre escenificacions teatrals, parlant de si referèndum, no referèndum, DUI sí, DUI no", i ha afegit que els veritables problemes dels catalans són la inseguretat i la immigració il·legal.