Plaja veu "incompetència absoluta" a Rodalies i defensa abordar-ne el traspàs per a una investidura

El Govern comptabilitza 44 dies sense incidències entre gener i agost del 2023

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha acusat el Govern central d'"incompetència absoluta" en la gestió de Rodalies i ha defensat abordar-ne el traspàs integral exigit per la Generalitat en les negociacions d'una investidura del president en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez.

"Pitjor no es pot fer", ha lamentat en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell Executiu d'aquest dimarts, en què ha advertit que és una falta de respecte per als usuaris i que implica conseqüències ingents per a l'economia, en les seves paraules.

El Govern ha assegurat que la xarxa de Rodalies va registrar més de dues incidències diàries de mitjana el 2022, fins a arribar a les 831 greus i els gairebé 400.000 minuts de retard acumulat.

GOVERN CENTRAL "AMAGAT"

En una anotació a X recollida per Europa Press, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha valorat que el Govern central ha estat "amagat" aquest dimarts al matí, quan la circulació de la línia R3 ha quedat interrompuda entre Ripoll (Girona) i Sant Quirze de Besora (Barcelona) per una avaria a la infraestructura durant gairebé sis hores.

Aragonès ha qualificat d'"imprescindible i urgent" el traspàs integral, i ha reclamat tant la infraestructura com els recursos.

INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

Preguntada per si el traspàs integral de Rodalies és una línia vermella per investir Sánchez, la portaveu ha considerat que "seria absolutament imprudent" que ella ho assenyalés d'aquesta manera.

Ha reiterat que no n'hi ha prou amb una amnistia per investir el candidat socialista, i ha reclamat posar les bases per celebrar un referèndum i "un conjunt de coses que passen per millorar el benestar" de la població.

INFORME DE LA GENERALITAT

L'informe de la Generalitat constata que el nombre d'incidències greus ha augmentat entre 2019 i 2022 i que els minuts de retards acumulats s'ha "pràcticament doblat" des del 2011.

També xifra en 44 dies els que han estat lliures d'incidències entre gener i agost, que sumen un total de 243 dies: "No només anem a pitjor, sinó que no millorem en res", ha criticat Plaja.

En una altra anotació a X recollida per Europa Press, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha qualificat de "decisió deliberada i constant contra els ciutadans de Catalunya" el grau d'execució de les inversions pressupostades per Adif i Renfe, que el 2021 ha xifrat en el 19%.

FALTA D'INFORMACIÓ

La portaveu ha garantit que la Conselleria de Territori "fa tot el que pot per minimitzar" les conseqüències de les incidències i ha assenyalat que, si la Generalitat aconsegueix el traspàs integral, eliminar aquestes incidències serà un procés gradual i comportarà temps.

També ha retret al Govern central falta de transparència, en assegurar que "fa mesos" que la Generalitat no té accés a la informació sobre les incidències diàries, que a parer seu estan normalitzades.

Entre d'altres, ha criticat que "ningú no hagi sortit a donar la cara" per l'avaria de Gavà (Barcelona), que va alterar la prestació del servei durant 22 dies.