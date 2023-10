El grup d'experts sobre l'acord de claredat presentarà el seu informe "en qüestió de dies"

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha anunciat aquest dimarts que el grup d'experts acadèmics designats pel Govern presentarà el seu informe sobre l'acord de claredat "en qüestió de dies".

En una roda de premsa després de la reunió setmanal del Consell Executiu, Plaja ha detallat que un cop es faci públic aquest informe, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "farà lectura i posicionament sobre aquest punt de partida que els experts hauran recollit".

També ha explicat que el calendari a seguir després de la publicació de l'informe i les conclusions del grup d'acadèmics es farà saber "en els pròxims dies".

El president Aragonès va plantejar cinc preguntes al consell d'acadèmics sobre l'acord de claredat respecte a com "resoldre el conflicte polític català" i quines característiques hauria de tenir un referèndum.

El president va explicar a l'abril que l'objectiu del procés era buscar solucions de consens, per després plantejar-les a la ciutadania i als grups polítics representats al Parlament, per després poder-les "defensar davant l'Estat en el marc d'una negociació per resoldre el conflicte".