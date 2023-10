Plaja afirma que "no sorprenen" les paraules de Villarejo i diu que no tenen credibilitat

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat que "no sorprenen" les paraules de l'excomissari José Manuel Villarejo i que no tenen credibilitat, preguntada per les declaracions que els responsables del CNI eren partidaris de posar tancs a llocs estratègics de Catalunya.

"La credibilitat que té aquest senyor és compartida i coneguda per bona part de l'opinió pública. El que sí que és una certesa és que personatges com Villarejo formen part de les clavegueres de l'Estat, i per tant, això sí que és una realitat", ha sostingut Plaja.

La portaveu de l'executiu català ha afegit que no sap quin paper té actualment Villarejo i que no desperta cap credibilitat en el Govern --ha dit textualment--, i ha insistit que els assumptes dels quals parla "tenen la credibilitat que tenen perquè venen de qui venen".

"Però no cal que vingui el senyor Villarejo a explicar-nos de què és capaç l'Estat o les clavegueres de l'Estat per defensar el que ells anomenen la unitat d'Espanya", ha subratllat la portaveu, que assegura que el Govern ho sap de primera mà.

L'excomissari va afirmar que després de la Diada del 2012, quan l'expresident de la Generalitat Artur Mas va convocar eleccions anticipades, hi va haver "diverses reunions de crisi" en les quals es va plantejar l'opció dels tancs, però sense concretar qui ho va proposar.