Parlon defensa l'ús de les Es-Alert aquest dimecres: "No s'envien les alertes alegrement"

Creu que aquestes pertorbacions són difícils de predir pel seu comportament inestable
BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha justificat l'ús que es va fer aquest dimecres de les Es-Alert enviades a diverses comarques on va ploure intensament, i ha recordat que és una eina que es fa servir quan hi ha màxim risc de previsió: "No s'envien les alertes alegrement".
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dijous acompanyada del sotsdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, que ha insistit que la motivació d'enviar aquestes alertes és quan es preveuen incidències greus provocades per la pluja, i també quan s'acumulen alts registres de precipitació a diversos punts.
"Les alertes s'envien d'acord amb una activació de perill per protegir-nos, però no podem aturar la vida en general perquè ningú no en faria cas tampoc i al final estaríem frivolitzant una eina que té una utilitat precisa i determinada", ha reiterat la consellera.
De fet, ha posat d'exemple el partit del FC Barcelona d'aquest dimecres a les 21.30 que es va jugar amb normalitat, si bé els operatius de Protecció Civil van estar en permanent contacte amb els responsables de seguretat del camp, per la qual cosa ha constatat que hi va haver garanties de seguretat en tot moment.
"Si nosaltres haguéssim enviat un Es-Alert a les 19.00 hores per dir que plouria molt ningú no hauria acceptat que se suspengués el partit del Barça. Crec que ho hem de dir amb claredat", ha insistit la consellera.
PERTORBACIONS SENSE COMPORTAMENT ESTABLE
Parlon ha afegit que situacions com les d'aquest dimecres són difícils de predir perquè són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que "arrenquen, s'encenen, van cap al mar i tornen: per això, no enviarem les Es-Alert a la població per dir que plourà molt, ni aturarem el país quan plogui".
En aquest sentit, Delgado ha afirmat que la diferència respecte a l'episodi de la setmana passada, quan es va enviar un Es-Alert amb previsió d'un dia davant la possibilitat de pluges intenses a diverses comarques, va ser perquè el nivell de predicció indicava un 5 sobre 6 de perill, que aquest dimecres se situava en un 4.
MORT A OLIVELLA
La consellera ha lamentat la mort d'un home a Olivella (Barcelona), a la comarca del Garraf, una de les més afectades pels ruixats, el cos dels quals va ser localitzat a uns 500 metres del seu vehicle enmig d'una riera.
Parlon ha explicat que amb tota probabilitat l'home va haver de sortir del cotxe en veure's sorprès per l'aigua i va ser aleshores quan es van activar els serveis i, després de la recerca dels Bombers de la Generalitat, va ser localitzat el seu cadàver.