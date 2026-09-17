Els Bombers de Barcelona van rebre 216 avisos i van gestionar 158 serveis per les pluges d'aquest dimecres

Nou Barris, Horta-Guinardó i la part alta de Gràcia, principals zones afectades
BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de Barcelona van rebre 216 avisos per incidències relacionades amb les pluges d'aquest dimecres i van gestionar 158 serveis, dels quals 47 van requerir intervenció directa, com inundacions, retirada d'elements amb el risc de caiguda i incidències relacionades amb el subministrament elèctric.
Durant la nit, els diferents equips municipals han aconseguit dur a terme pràcticament totes les tasques de recollida i retirada d'elements afectats pel temporal, especialment a Nou Barris, Horta-Guinardó i la part alta de Gràcia, indica el consistori en un comunicat aquest dijous.
Durant el dia, els treballs se centraran en la retirada de fulles i branques acumulades a la via pública i en la detecció i revisió de possibles nous lliscaments de terra.
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) continua treballant per restablir el servei de l'L4 de Metro entre Verdaguer i Trinitat Nova, per al qual es manté el servei alternatiu de bus, mentre que la resta de la xarxa opera amb normalitat amb afectacions puntuals.
Tots els centres educatius, tant instituts com escoles, han pogut obrir les portes malgrat les 30 incidències pendents de resoldre, que també afecten llars d'infants i escoles de música, una desena de les quals amb petites inundacions, encara per resoldre.
TRÀNSIT
La principal afectació a les carreteres es va produir al túnel del Caçador de la B-20, al districte de Nou Barris, que va obligar a tallar la circulació a les 21.46 per una inundació i no es va poder reobrir fins a les 2.40, un cop enllestides les tasques de drenatge i neteja.
Respecte als semàfors, en algunes cruïlles continuen apagats després de la tempesta i estan sent regulats per patrulles de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat.