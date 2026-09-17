Interrompudes l'R2, l'R2 Nord i l'R11 entre Sant Andreu i Montcada (Barcelona) per una incidència

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies no funcionen aquest dijous al matí entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac (Barcelona) per una incidència a la infraestructura, segons informa Rodalies en un comunicat.
L'R2 i l'R2 Nord circulen en sentit nord entre Maçanet - Massanes (Girona) i Montcada i Reixac, i en sentit sud entre Castelldefels i Sant Andreu, si bé els viatgers disposen dels serveis de l'R4 entre Montcada - Manresa i Barcelona.
Quant a l'R11, els combois presten servei entre Cervera de la Marenda - Portbou (Girona) i Granollers Centre i s'ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu.