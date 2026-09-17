Actualitzat 17/09/2026 11:02

Interrompudes l'R2, l'R2 Nord i l'R11 entre Sant Andreu i Montcada (Barcelona) per una incidència

Archivo - Trens a l'estació de França de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -

Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies no funcionen aquest dijous al matí entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac (Barcelona) per una incidència a la infraestructura, segons informa Rodalies en un comunicat.

L'R2 i l'R2 Nord circulen en sentit nord entre Maçanet - Massanes (Girona) i Montcada i Reixac, i en sentit sud entre Castelldefels i Sant Andreu, si bé els viatgers disposen dels serveis de l'R4 entre Montcada - Manresa i Barcelona.

Quant a l'R11, els combois presten servei entre Cervera de la Marenda - Portbou (Girona) i Granollers Centre i s'ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu.

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