El Govern central confirma la mort per PPA de 10 senglars més dins el radi del primer focus

El nombre de casos positius augmenta a un total de 26
MADRID, 16 des. (EUROPA PRESS) -
El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmat el positiu per virus de la pesta porcina africana (PPA) en 10 senglars més, que s'han localitzat prop dels casos notificats amb anterioritat, a Cerdanyola del Vallés (Barcelona).
Amb aquests nous positius, es confirma la presència de la malaltia en un total de 26 animals silvestres, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
A més, s'han analitzat 208 cadàvers més d'animals trobats morts al medi natural o a carreteres i vies ferroviàries de la zona infectada i els seus voltants, que han resultat negatius.
El departament que lidera Luis Planas ha subratllat que aquestes troballes són resultat de l'"intens" treball de camp fet pel cos d'Agents Rurals de la Generalitat, en col·laboració amb la Unitat Militar d'Emergències (UME), el cos dels Mossos d'Esquadra, el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil i la policia local, que inclou la recerca de cadàvers de senglars, la vigilància de l'accés no autoritzat a la zona infectada i la desinfecció de vehicles i persones.
Les administracions central i autonòmica han recordat mantenir un alt nivell d'alerta, amb mesures elevades de bioseguretat tant a les explotacions com en les poblacions de senglars silvestres.