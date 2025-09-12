Oliu (Sabadell) espera que els accionistes "enterrin" l'opa de BBVA, que veu altament costosa

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha afirmat que els riscos de l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA són certeses i ha valorat que ha passat de ser una oferta neutra a una oferta altament costosa per als accionistes residents a Espanya: "D'aquesta oferta concreta d'opa, que va néixer morta, ja només queda una cosa, i és que l'enterrin els accionistes".
Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa al costat del conseller delegat, César González-Bueno, i el director financer, Sergio Palavecino, després que el consell d'administració hagi recomanat als seus accionistes rebutjar l'oferta de BBVA.
Preguntat pel posicionament de l'accionista David Martínez Guzmán, que rebutja l'oferta actual de BBVA, però es mostra disconforme amb algunes opinions i arguments de l'informe del consell del Sabadell, Oliu ha assegurat que quan es parla de diners, Martínez està "absolutament d'acord" amb ell i creu que no té cap mena de sentit.