El consell d'administració del Sabadell rebutja per unanimitat l'OPA del BBVA i recomana no acceptar-la

L'accionista i conseller David Martínez no té intenció d'acudir a l'OPA perquè el preu actual "la fa irrealitzable"
MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració del Banc Sabadell ha rebutjat per unanimitat l'OPA del BBVA en considerar que el preu "no recull adequadament" el valor intrínsec de les accions del Sabadell, infravalorant "molt significativament" el projecte de l'entitat catalana.
En un informe remès aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el consell d'administració creu que la millor opció per als accionistes del Banc Sabadell és no acceptar l'OPA.
L'informe, que conté l'opinió del consell, s'ha aprovat amb el vot a favor de tots els consellers de l'entitat, excepte David Martínez Guzmán, accionista també del banc.
En el document s'informa que Martínez no té intenció d'acudir a l'OPA perquè el preu actual "la fa irrealitzable", encara que creu que l'operació plantejada pel BBVA "constitueix l'estratègia encertada per a les dues institucions".