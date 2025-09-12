González-Bueno creu que una segona opa de BBVA hauria de ser a un preu més alt

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)
El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha valorat que una segona oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA per adquirir només el 30% hauria de ser a un preu més alt i en efectiu, la qual cosa genera un risc per a l'accionista, i ha dit: "Ha estat una sorpresa d'últim minut i jo crec que està pendent d'aclarir-se una mica més".
Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa al costat del president de l'entitat bancària, Josep Oliu, i el director financer, Sergio Palavecino, després que el consell d'administració hagi recomanat als seus accionistes rebutjar l'oferta de BBVA.
"És molt complicat anar a la primera oferta pensant que potser hi ha una segona oferta que serà més elevada i que serà en efectiu. I aquesta segona oferta no estaria disponible per als accionistes del Sabadell que hagin acudit a la primera", ha alertat els accionistes.