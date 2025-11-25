Actualitzat 25/11/2025 18:44

Moret (PSC) demana unitat institucional i social per "desarticular" la violència masclista

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha cridat a la unitat institucional i de la societat per "desarticular" la violència masclista.

En declaracions a la premsa aquest dimarts abans de participar en la manifestació pel 25N, Dia internacional per a eliminació de la violència vers les dones, Moret ha criticat que aquest tipus de violència "maltracta, assetja, viola i assassina les dones pel simple fet de ser dones".

Ha defensat que aquest any el PSC ha posat l'èmfasi en les violències masclistes digitals i en com les xarxes socials es poden convertir en eines "d'assetjament, de control, d'intercanvi d'imatges íntimes sense consentiment, entre d'altres".

