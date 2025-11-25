Toronjo (Junts) critica els qui vinculen "la violència masclista a la immigració"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària d'Organització i diputada de Junts al Parlament, Judith Toronjo, ha criticat els qui vinculen "la violència masclista a la immigració o el fet migratori".
En unes declaracions aquest dimarts abans de participar en la manifestació pel 25N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, ha sostingut que la violència masclista és un "element estructural que no depèn de la nacionalitat, de la procedència, de qüestions socials o econòmiques".
Toronjo ha demanat lluitar contra les violències masclistes des dels "màxims consensos possibles", perquè les dones puguin viure plenament en una societat més lliure i igualitària.