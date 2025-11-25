Alamany (ERC) acusa el PP, Vox i AC de ser "còmplices d'agressors i assassins"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha criticat que el PP, Vox i Aliança Catalana (AC) "amb el seu negacionisme són còmplices d'agressors i assassins".
En unes declaracions aquest dimarts abans de participar en la manifestació pel 25N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, ha afirmat que "el moviment feminista està cridat no només a resistir, sinó a anar a l'ofensiva i a demanar canvis estructurals".
A més a més, la dirigent republicana ha cridat els joves a que "no abaixin els braços, que no es resignin davant els discursos d'odi" i ha reivindicat Catalunya com a líder en l'avenç de drets feministes i LGTBI.