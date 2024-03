Montero diu que la ILP defensada per Junts "no condueix enlloc"

MADRID, 27 març (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha afirmat que la iniciativa legislativa popular (ILP) per la independència de Catalunya defensada per Junts al Parlament "no condueix enlloc", i ha retret la insistència d'algunes formacions per "generar unes expectatives" als catalans respecte a una qüestió sobre la qual "no hi ha mitjans per poder-se assolir".

Així ho ha dit en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, preguntada sobre si el PSOE està sobreactuant i no ha après res del procés --com sostenen en precampanya els partits independentistes catalans--, i alhora ha indicat que "probablement són altres els qui han d'aprendre" que hi ha camins "que no condueixen enlloc".

"A Catalunya no es pot ni generar una expectativa que no té instruments ni mitjans per poder-se assolir, ni tampoc no es pot embarcar moltes persones en un procés, insisteixo, que acaba enlloc", ha dit Montero, per subratllar que aquesta lliçó "ja s'hauria d'haver produït".

Després d'assegurar que el Govern central aposta per la convivència i el retorn a la normalitat a Catalunya amb mesures com els indults o l'amnistia, Montero ha recordat que el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha deixat clar de manera contundent que no permetrà "cap desviació de l'ordre constitucional, per activa o per passiva", i que no mirarà "cap a una altra banda" com es va fer en l'etapa de Mariano Rajoy.

RAJOY

"Nosaltres no farem el que va fer el govern de Rajoy, que va ser, en aquestes situacions, mirar cap a una altra banda i deixar que les coses vagin sorgint i transcorrent com si tinguessin la capacitat d'apagar-se per si soles", ha prosseguit la titular d'Hisenda, després d'esmentar la declaració unilateral d'independència o la celebració dels dos referèndums que es va produir en aquella etapa.

Així, ha reivindicat que la política ha de tenir la capacitat d'"intervenir en els moments clau", per la qual cosa el Govern central no permetrà que hi hagi "cap allunyament de l'ordre constitucional". "Ho saben els partits independentistes, així que la lliçó jo crec que ja s'hauria d'haver produït", ha resolt, després d'expressar el desig que els catalans deixin "definitivament enrere" aquestes "qüestions".