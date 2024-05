Carrizosa (Cs) diu que els catalans encara estan "pagant" el Pacte del Majestic de PP i CiU

Assegura que Feijóo i Fernández (PP) no són de "fiar"

BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, ha recordat l'acord que van signar el PP i CiU el 1996: "Els catalans encara estem pagant el vergonyós Pacte del Majestic del PP amb el separatisme, que va suposar la retirada d'Espanya de Catalunya".

"Mai no l'hi perdonarem", ha dit en unes declaracions als mitjans aquest diumenge davant de l'Hotel Majestic de Barcelona, al passeig de Gràcia.

Ha recordat que fa 28 anys, l'expresident del Govern central José María Aznar i l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol van segellar un pacte "que va donar ales al separatisme per començar un camí que va culminar amb els cops del 2012 i 2017".

"Els dirigents del PP són uns constitucionalistes acomplexats que volen que els separatistes els deixin entrar al seu club", ha afegit.

Per Carrizosa, l'actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no és de fiar", ja que es va plantejar pactar la seva investidura amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i va estudiar 24 hores l'amnistia.

CS, "L'ÚNIC VOT LLEIAL"

El candidat ha posicionat a Cs com "l'únic vot lleial" als seus principis i ha dit que el candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, també --textualment-- trairà els catalans.

Ha apostat per no repetir actes del passat: "No volem ni més procés dels separatistes ni més tripartits del PSOE ni majestics del PP".