Puigdemont demana concentrar el vot en Junts i evitar que l'abstenció ajudi Illa

També creu que la divisió de l'independentisme pot afavorir el candidat socialista

ARGELERS (FRANÇA), 28 (EUROPA PRESS)

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha cridat a concentrar el vot en la seva candidatura i evitar així que l'abstenció i la divisió de l'independentisme pugui "ajudar" el candidat del PSC, Salvador Illa.

"Sabeu què farà l'abstenció? Ajudar Illa a ser president. No farà res més que això. Igual que ho farà la divisió de l'independentisme. El repartiment de vots", ha advertit en un míting a Argelers (França), on diumenge s'han desplaçat més de 1.000 persones de les comarques del Vallès Occidental i Oriental (Barcelona).

Segons Puigdemont, si no es concentra el vot en Junts+, que ha erigit com l'única candidatura amb possibilitats reals de guanyar, "en el fons seran vots que aniran d'alguna manera cap al senyor Illa".

Només amb aquesta força que poden donar els vots, ha afegit, podran "negociar i tenir agafat" l'Estat i avançar cap a la independència definitiva de Catalunya.

"O posem el país en mans d'un tripartit amb un president que anirà a Madrid a rebre instruccions, o posem Catalunya en mans d'una força liderada per un president que vagi a donar les instruccions i planti cara quan li diguin que no", ha reiterat, com va dir dissabte.

"CATALANS, A LES URNES!"

Per això, ha insistit en la importància de recollir vots i no quedar-se a casa el 12 de maig: "Catalans, a les urnes!", ha exclamat Puigdemont, després d'advertir del risc que pot suposar la desmobilització i l'abstenció.

En la seva opinió, els catalans ja saben què passa quan governen els socialistes: quan han estat al capdavant del Govern "no han federat mai res" ni s'ha descentralitzat res.

Així, està convençut que els catalans demostraran el 12 de maig a tota Espanya i a tothom que els interessa el futur de Catalunya, "no el futur d'un partit o d'una persona".

"AL RACÓ DE PENSAR"

"I, com que sereu molts els que ompliran les urnes i no s'ho esperen, hauran d'anar al racó de pensar, a veure si s'adonen que el nostre no és un país de gent submissa", ha defensat.

El número 3 de la candidatura, Josep Rull, també ha carregat contra Illa, en assegurar que no pot donar lliçons de bona gestió: "El PSC va deixar les finances de la Generalitat devastades el 2010, el PSC de l'L9 del metro, de la qual encara estem pagant concessions d'estacions que no funcionen. Aquesta és la bona gestió del PSC?".

NOGUERAS I BORRÀS

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha defensat que amb els 7 diputats de la Cambra baixa han aconseguit "més en 8 mesos que altres en 4 anys i altres en 40", com la negociació que tenen oberta amb el PSOE a l'estranger i el fet que es pugui parlar català al Congrés.

"N'hi ha alguns que encara no s'han assabentat que s'ha aconseguit que es pugui parlar català; que encara continuen defensant Catalunya en castellà a Madrid", ha retret.

Poc abans ha parlat la presidenta de Junts, Laura Borràs, que ha definit Junts com la força determinant en aquestes eleccions "per desmentir les enquestes i per reimpulsar el camí cap a la independència", i creu que això és possible perquè han sabut resistir.