Un miler de persones convocades per CCOO i la UGT reclamen una pau duradora

Alerten de la "deriva autoritària" al món
BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Més d'un miler de persones convocades per CCOO i la UGT, segons l'organització, s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona en solidaritat amb Palestina després de l'alto el foc a Gaza, que va entrar en vigor divendres passat, i han reclamat una pau duradora al territori i han criticat una "deriva autoritària" al món.
La protesta convocada pels dos sindicats ha començat a les 10 hores a les seves respectives seus i ha finalitzat a la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, al passeig de Gràcia de Barcelona, on han entregat un manifest unitari.
En el document, demanen a les autoritats europees que l'alto el foc sigui "permanent i verificable", que l'ajuda humanitària estigui assegurada i que el control de Gaza per part de l'Estat de Palestina es desenvolupi en un termini temporal concret, entre d'altres.
La mobilització s'està articulant amb tres franges horàries de dues hores perquè els treballadors de tots els torns s'hi puguin adherir: de 2 a 4, de 10 a 12 i de 17 a 19 hores.
Per la seva banda, els sindicats participants en la Taula Sindical (CGT, IAC, Co.bas, CNT, COS i Solidaritat Obrera), van anunciar aquest mes una vaga general de 24 hores, i s'hi han sumat altres sindicats i entitats vinculades al món estudiantil i docent.
"DERIVA AUTORITÀRIA" AL MÓN
Un cop arribats a la seu de la Representació de la Comissió Europea, la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha alertat de la "deriva autoritària" al món i ha demanat que es jutgi el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, per crims contra la humanitat.
"Hi ha una sèrie de 'señoros', depredadors, com Trump, Putin i Netanyahu, que estan marcant amb la llei del més fort com es fan les coses al món", ha subratllat.
Per la seva banda, el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha explicat que la decisió de mantenir la protesta es deu a la desconfiança davant aquest alto el foc: "Ahir Netanyahu ja amenaçava que es podia trencar", ha afirmat.
Tots dos sindicats han volgut mantenir la protesta malgrat l'alto el foc a Gaza per "fer justícia pels 67.000 palestins assassinats, 20.000 dels quals víctimes infantils".
VAGA GENERAL I SERVEIS MÍNIMS
Durant la jornada, els sindicats participants en la Taula Sindical (CGT, IAC, Co.bas, CNT, COS i Solidaritat Obrera), i també les organitzacions en defensa del poble palestí, han apostat per una vaga general de 24 hores.
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) també ha convocat una vaga estudiantil aquest dimecres a Catalunya, les Balears i la Comunitat Valenciana en solidaritat amb Palestina i contra el "genocidi".
Per la seva banda, la Generalitat ha decretat uns serveis mínims del 66% al transport públic i s'haurà d'assegurar el normal funcionament dels serveis d'urgències hospitalàries i de les unitats especials.