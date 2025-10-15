Unes 2.000 persones participen en la manifestació estudiantil a Barcelona per Palestina

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 2.000 persones marxen aquest dimecres des de les 12 hores en la manifestació estudiantil convocada a Barcelona amb motiu de la vaga general per Palestina.
La manifestació ha arrencat a la plaça Universitat, després que unes 500 persones hagin tallat la Gran Via des de les 11, i la marxa recorre la mateixa Gran Via en direcció a plaça Espanya.
Amb crits com 'Visca la lluita del poble palestí', 'Boicot Israel' i 'Free Palestine' els manifestants exigeixen sancions a Israel per part de la Unió Europea pel "genocidi" a Gaza.
Des de la capçalera de la manifestació s'han cridat a més altres lemes com 'L'únic terrorista, l'Estat sionista', 'Israel assassina i Europa patrocina' i 'Palestina, llibertat'.
La manifestació critica "la normalitat quotidiana davant el genocidi, el colonialisme, l'ocupació militar i l'"apartheid imposat per Israel al poble palestí" i critica la complicitat internacional.