Els Mossos dispersen els manifestants pro-Palestina que volien accedir a l'estació de Sants

La marxa estudiantil reuneix unes 7.300 persones, segons la Guàrdia Urbana
BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han dispersat els manifestants pro-Palestina que han participat aquest dimecres al migdia en la marxa estudiantil a Barcelona i que han intentat accedir a l'estació de Sants, on ha finalitzat el recorregut.
La manifestació ha aplegat unes 7.300 persones, segons la Guàrdia Urbana, i ha començat a les 12 hores a la plaça Universitat i ha recorregut la Gran Via i el carrer Tarragona fins a arribar a l'estació de Sants cap a les 13.15.
En arribar, els manifestants s'han trobat amb un cordó policial dels Mossos que els ha impedit l'accés a l'estació, que està tancada, i de la qual no es pot entrar ni sortir.
A la manifestació estudiantil s'hi ha unit una segona columna de persones que venien de tallar els accessos al Port de Barcelona en el marc de la vaga general per Palestina.
Amb crits de 'Visca la lluita del poble palestí', 'Boicot Israel' i 'Free Palestine' els manifestants han exigit sancions a Israel per part de la Unió Europea pel "genocidi" a Gaza.
Des de la capçalera de la manifestació s'ha cridat a més altres lemes com 'L'únic terrorista, l'Estat sionista', 'Israel assassina i Europa patrocina' i 'Palestina, llibertat'.
LLANÇAMENT DE PEDRES
Durant la marxa, alguns manifestants han llançat pedres i altres objectes contra un Burger King del carrer Tarragona i també ho han fet contra el McDonald's de l'estació de Sants, empreses que acusen de col·laborar amb l'Estat d'Israel.
La manifestació ha condemnat "la normalitat quotidiana davant el genocidi, el colonialisme, l'ocupació militar i l'apartheid imposats per Israel al poble palestí" i critica la complicitat internacional.