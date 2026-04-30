La Mesa demanarà investigar Tarradas per "assenyalament" a Driouech

BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Parlament demanarà a la Comissió de l'Estatut del Diputat de la cambra investigar una intervenció del diputat de Vox Alberto Tarradas en el ple per "assenyalament" a la diputada d'ERC Najat Driouech.
Així ho ha assegurat el president del Parlament, Josep Rull, aquest dijous després que la diputada d'ERC Ana Balsera hagi criticat l'"assenyalament" que Tarradas ha fet durant una intervenció a la diputada Driouech.
Tarradas ha estat cridat a respectar el codi de conducta durant el debat d'una moció sobre discursos d'odi en l'esport després de defensar el càntic 'Musulmà qui no boti' que es va produir durant el partit de futbol amistós Espanya-Egipte del passat 31 de març.
"Tot el grup parlamentari de Vox bota, i tant que bota. Què té de dolent aquesta frase que neix de l'espontaneïtat i de l'alegria del nostre poble? Si en sentir-ho, la senyora Najat Driouech d'ERC decideix no botar, doncs escolti, no passa res, que no boti. No la deportarem per això, si més no de moment", ha dit.
DISCURS D'ODI
Balsera ha criticat el discurs d'odi i "atac directe" de Tarradas a Driouech i ha apuntat que no és la primera vegada que duu a terme aquest assenyalament a la diputada republicana.
Rull ha assegurat que la Mesa traslladarà a la comissió de l'Estatut del Diputat les paraules de Tarradas "perquè actuï en conseqüència".
"Tots els diputats d'aquest Parlament són representants legítims del poble de Catalunya. Ningú no pot ser assenyalat per la seva singularitat", ha sostingut el president de la cambra.
Rull ha qualificat d'ofensives les paraules del diputat de Vox i ha conclòs: "Que mai ningú de vostès hagi d'emigrar d'aquest país, que mai allà on vagin facin els discursos i els tractin d'una manera tan ignominiosa com vostès tracten els qui han vingut aquí".