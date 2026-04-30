Junqueras respon a Tarradas: "A la gent com tu us vam jutjar a Nuremberg"

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha respost al diputat de Vox al Parlament Alberto Tarradas que, en el ple d'aquest dijous, ha amenaçat amb deportar la diputada d'ERC Najat Driouech: "A la gent com tu us vam jutjar a Nuremberg".
En un missatge a X recollit per Europa Press, el dirigent republicà ha assegurat que "les amenaces de l'extrema dreta racista" no faran callar ni recular els republicans.
"Catalunya és un país de drets, llibertats i convivència. Davant els qui volen sembrar odi i por, respondrem amb democràcia, fermesa i dignitat", ha subratllat Junqueras.