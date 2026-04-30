Illa replica a Tarradas que ningú no serà expulsat de Catalunya

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicat al diputat de Vox Alberto Tarradas que, en el ple d'aquest dijous, ha amenaçat amb deportar la diputada d'ERC Najat Driouech: "No acceptarem amenaces. A Catalunya, no", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
"Aquí teniu un exemple indecent del discurs d'odi de Vox. Cap persona serà expulsada d'aquest país. Ningú perdrà els seus drets. No acceptarem amenaces. A Catalunya, no. Defensem la convivència, la dignitat i la igualtat de drets amb fermesa i sense por", ha dit el president en referència a les paraules de Tarradas.
Tarradas ha fet una amenaça implícita quan es debatia sobre els càntics racistes durant el partit de futbol amistós Espanya-Egipte, després de defensar el càntic 'Musulmà qui no boti'.
"Tot el grup parlamentari de Vox bota, i tant que bota. Què té de dolent aquesta frase que neix de l'espontaneïtat i de l'alegria del nostre poble? Si en sentir-ho, la senyora Najat Driouech d'ERC decideix no botar, doncs escolti, no passa res, que no boti. No la deportarem per això, si més no de moment", ha dit.
ERC ha expressat una queixa al president del Parlament, Josep Rull, que ha demanat des de la Mesa a la comissió de l'Estatut del Diputat que investigui Tarradas per aquest "assenyalament".