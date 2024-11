Menor interpel·la la ciutadania a tenir una "actitud activa" contra la violència masclista

Les administracions catalanes s'adhereixen a un manifest per garantir espais públics "segurs"

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha interpel·lat aquest dilluns la ciutadania a tenir una "actitud activa" de lluitar contra la violència masclista, amb motiu de l'acte institucional pel 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes en acabar l'acte, que s'ha celebrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona, i en el qual ha instat els homes a afegir-se a la lluita contra les violències masclistes ja que, assegura, no és una "cosa només de les dones".

Abans de començar, s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes, en el qual han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el del Parlament, Josep Rull; la mateixa consellera, Eva Menor; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre d'altres.

La consellera ha considerat "imprescindible" que hi hagi consens polític, institucional i social contra les violències masclistes, una realitat que veu present a tots els espais i que requereix un compromís ferm i col·lectiu del conjunt de la societat, en les seves paraules.

Ha fet una crida a visibilitzar "aquelles violències invisibles quotidianes i fins i tot tolerades socialment" i, concretament, s'ha adreçat als homes que se senten incòmodes davant aquests comportaments masculins perquè també s'afegeixin a la lluita feminista.

A més, ha volgut llançar una pregunta oberta a la ciutadania per fomentar que tingui una posició activa de lluita contra la violència masclista: "Quina és la posició que volen tenir? Una posició passiva, de 'no va amb mi', d''hem anat massa lluny'? O una actitud activa, perquè tots som agents del canvi i necessitem mobilitzar consciències?".

"Quina és la posició que vols tenir com a ciutadà i com a ciutadana davant aquesta situació? Jo crec que necessitem moltes persones compromeses, moltes persones actives i moltes persones que vulguin denunciar", ha resolt.

VIOLÈNCIES EN L'ÀMBIT PÚBLIC

Durant l'acte, previ a la celebració aquesta tarda de la manifestació pel 25N de Barcelona, s'ha llegit un manifest subscrit per la Generalitat, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i altres administracions, en el qual s'han compromès a dedicar "tots els esforços i recursos per garantir que els espais siguin segurs i la vida de les dones sigui lliure".

Entre els compromisos, asseguren que abordaran "totes les formes de violència masclista", des de les més invisibles fins a les que es produeixen als espais públics, i esmenten les sexuals; que treballaran per garantir els drets de totes les dones, nens i adolescents afectats per aquestes situacions i que posaran els mitjans necessaris per erradicar-les i actuar amb la diligència deguda.

A més a més, afirmen que vetllaran per la millora del treball en xarxa i la coordinació de tots els agents; potenciaran les polítiques de prevenció i sensibilització, especialment en l'àmbit de l'educació amb la coeducació "com a eina transformadora"; i que continuaran impulsant els programes de masculinitats alternatives.

ADMINISTRACIONS

En unes declaracions després de l'acte, la regidora de Feminismes de Barcelona, Raquel Gil, ha assenyalat que 8 de cada 10 dones de Catalunya afirmen haver estat víctimes de violència masclista, i que un 20% s'han produït a l'espai públic, i crida a sumar tota la ciutadania a aquesta causa perquè "ningú no es pot quedar impassible".

Per la seva banda, la diputada delegada de Feminismes de la Diputació de Barcelona, Raquel Albiol, ha lamentat la violència quotidiana que pateixen les dones pel fet de ser dones i adverteix que això suposa una vulneració dels seus drets: "Ens hauria d'avergonyir com a societat".