Menor demana als homes ser responsables davant la violència: "El nostre enemic és el masclisme"

Defensa "una estratègia bel·ligerant, però no bel·licista" contra aquestes situacions

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha apel·lat a la responsabilitat dels homes davant la violència masclista i que contribueixin a lluitar contra aquestes situacions al costat de les dones, amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones: "El nostre enemic és el masclisme".

Ho ha dit en una entrevista aquest dilluns de Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que totes les dones han patit micromasclismes: "Totes hem patit petits masclismes que ens han limitat i que ens han portat a tenir moltes pors".

"Jo, per exemple, pateixo síndrome de la impostora", ha afirmat la consellera, que ha fet referència a les crítiques que assegura que rebia en la seva etapa política a Badia del Vallès (Barcelona).

Per Menor, cal que els homes també tinguin la responsabilitat de lluitar al costat de les dones contra la violència masclista: "El nostre enemic és el masclisme, no són els homes. Apel·lo no a la culpa, sinó a la responsabilitat".

En aquest sentit, ha assenyalat que ella no creu "en un feminisme que només culpabilitzi els homes", i recalca que amb això no diu que no s'hagi de culpabilitzar els homes que tenen conductes violentes i masclistes, perquè són culpables de les seves accions, en les seves paraules.

"Sí que crec en la culpabilització de les accions, però no crec en la culpabilització de col·lectius", i ha reivindicat que només es podrà posar fi a aquestes situacions amb la lluita de tots els agents de la societat.

FEMINISME, "MOVIMENT POLÍTIC"

Menor ha assenyalat que s'ha de combatre la violència i les desigualtats que pateixen les dones des d'"una estratègia bel·ligerant, però no bel·licista", i ha definit el feminisme com un moviment progressista i global.

Preguntada pel fet que la Conselleria hagi passat a dir-se Igualtat i Feminisme, i no pas Feminismes, ha respost que "és un missatge" i que, amb això, pretén anomenar tot el moviment feminista, des de qualsevol mirada i enfocament.

"El feminisme és un moviment polític que el més important que defensa és la igualtat entre homes i dones i lluita contra la violència masclista. I jo crec que en això hi ha consens. No és perquè no cregui en els diferents enfocaments, sinó perquè crec que el feminisme és un moviment polític que ens agrupa a totes", afirma.