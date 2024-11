Barcelona penja una pancarta a l'Ajuntament per reivindicar un espai públic segur

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha penjat aquest dilluns, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, una pancarta amb el lema de la campanya municipal per a aquest 25N 'Hola, no estàs sola. Ets a Barcelona', per reivindicar un espai públic segur i difondre els serveis gratuïts i confidencials per fer front a les violències masclistes.

L'acte l'ha presidit l'alcalde, Jaume Collboni, juntament amb la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Maria Eugènia Gay, la regidora d'Igualtat, Raquel Gil, i altres membres dels grups municipals i representants d'entitats, informa el consistori.

Amb aquest lema, l'Ajuntament pretén posar el focus en les violències que es "reprodueixen i produeixen" a l'espai públic i donar a conèixer els serveis d'atenció a les dones.