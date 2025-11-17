Mazón assegura que quan va sortir del Ventorro "no sabia que hi havia gent que s'estava ofegant" en la dana

MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, ha assegurat aquest dilluns al Congrés que a les 19.43 del dia de la dana no "sabia que hi havia gent que s'estava ofegant" i que "no hi va haver coneixement de les primeres pèrdues de vides humanes fins ben entrada la matinada".
Ho ha dit durant la seva compareixença davant la comissió d'investigació del Congrés que investiga la gestió de la catàstrofe en resposta als diputats de Compromís, Alberto Ibáñez, i al d'ERC, Gabriel Rufián.
Ibáñez li ha preguntat on era aquell dia a les 19.40 hores, a la qual cosa ell ha contestat que "probablement" al Palau, després de ratificar l'itinerari que va fer després de sortir del dinar a El Ventorro, però ha afegit que no en pot concretar el minutatge.
En tot cas, ha recalcat que a les 19.43 no sabia que hi havia gent ofegant-se i que no va ser fins a "les cinc del matí de l'endemà" quan es va saber que hi havia víctimes mortals.
"No hi va haver coneixement de les primeres pèrdues de vides humanes fins ben entrada la matinada", ha indicat també durant una picabaralla amb Rufián, que li ha recordat que el primer desaparegut va ser un caminer el 29 d'octubre a les 9 del matí.