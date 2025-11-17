Mazón diu al Congrés que respecta les víctimes de la dana fins al punt d'assumir la responsabilitat de dimitir

MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El president en funcions de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha assegurat aquest dilluns que respecta "totes" les víctimes de la dana fins al punt d'assumir la màxima responsablitat política, que és dimitir com a president.
Durant la seva compareixença en la comissió del Congrés que investiga la gestió de la catàstrofe, Mazón ha dit que "totes" les víctimes tenen "el mateix dret", a més del "dolor" del Govern valencià, que les ha "acompanyat" durant aquest últim any.
Tant és així que afirma que ha assumit "la més alta responsabilitat política que pot assumir un president de la Generalitat Valenciana, que és renunciar al càrrec", ha subratllat Mazón en l'interrogatori de la secretària general de Podem, Ione Belarra.
MÉS RESPONSABILITAT POLÍTICA NO N'HI HA
En un altre moment, a preguntes de la diputada del PNB Idoia Sagastizabal, Mazón ha insistit que la dimissió al cap d'un any de la tragèdia és un exercici d'assumpció de responsabilitats polítiques. "Més responsabilitat política que aquesta, no sé quina hi pot haver", ha contestat.
El dirigent del PP valencià sosté que és "l'únic que ha fet autocrítica, l'únic que ha demanat perdó i l'únic que ha renunciat a la seva màxima responsabilitat".
Mazón ha lamentat que ha estat "massa temps" escoltant acusacions en contra seu i moltes falsedats, i ha reiterat que sempre va actuar "en conseqüència" amb la informació que disposava. "D'acord amb la informació que es disposava, no es podia actuar de cap altra manera, era molt difícil poder actuar d'una altra manera", ha reiterat al diputat de Bildu Oskar Matute.
L'error que el president valencià en funcions sí que reconeix és el fet de "permetre, probablement, potser per ingenuïtat, que es traslladés la imatge d'un president aliè a l'emergència quan no hi ha res més lluny de la realitat".