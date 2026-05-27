L'UCO accedeix a la seu del PSOE a Ferraz per una investigació de l'Audiència Nacional dins el cas Leire

El jutge ordena que les diligències també es facin als domicilis dels exdirigents socialistes Santos Cerdán i Gaspar Zarrías
MADRID, 27 maig (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha accedit aquest dimecres a primera hora a la seu nacional del PSOE al carrer Ferraz de Madrid arran d'una investigació de l'Audiència Nacional dins el cas Leire.
El requeriment de documentació l'ha ordenat el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz per una peça separada que instrueix i que afecta Leire Díez, la presumpta 'lampista' vinculada al PSOE, i també l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández, segons han confirmat a Europa Press fonts del cas.
El jutge ha ordenat que els agents també es personin als domicilis de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i de l'exdirigent socialista a Andalusia Gaspar Zarrías. Les diligències també afecten l'empresari Javier Pérez Dolset, entre d'altres.
Gaspar Zarrías, exvicepresident de la Junta d'Andalusia, va declarar en la investigació instruïda per Arturo Zamarriego que va contractar Leire Díez perquè investigués una suposada implicació del comissari jubilat José Manuel Villarejo en la investigació de la trama dels ERO, per la qual Zarrías va ser jutjat. Segons va precisar, va arribar a pagar 4.000 euros mensuals durant quatre mesos als exmilitants socialistes.
El passat 8 de maig, el jutge Pedraz va prorrogar un mes més el secret de sumari en la causa que investiga Leire Díez per presumptes irregularitats en contractes d'empreses públiques i entitats dependents de la SEPI, segons van confirmar a Europa Press fonts jurídiques.
Pedraz va assumir les perquisicions el passat mes de desembre del 2025 arran de la detenció de Díez, l'expresident de la SEPI Vicente Fernández i l'empresari i administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculat a l'exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán.
L'UCO RASTREJA COMISSIONS
L'UCO sospita que Díez, Fernández i Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions "implicant en la seva operativa empreses públiques i entitats dependents de la SEPI" en un total de cinc operacions sota sospita.
Tots tres haurien format part del Hirurok dirigit a orientar "diversos expedients seguits en l'administració pública, en benefici propi o de tercers, aprofitant-se de la seva posició, relacions i capacitat d'influència sobre determinades persones vinculades a la funció pública", segons consta en una interlocutòria del magistrat Antonio Piña, qui estava de guàrdia el dia que van passar a disposició judicial.
Entre 2021 i 2023, Díez, Fernández i Alonso haurien actuat de manera coordinada amb l'objectiu "d'obtenir el màxim benefici econòmic a través del cobrament de comissions" mitjançant una "falsa contractació i facturació", segons la investigació.
En conjunt, haurien aconseguit decisions favorables als seus interessos de diferents administracions "i a través de diferents càrrecs públics, implicant en la seva operativa empreses públiques" i entitats vinculades a la SEPI en un total de cinc operacions investigades.
L'UCO va intervenir material informàtic i dispositius electrònics durant un escorcoll efectuat al domicili de Leire Díez. Posteriorment, el magistrat va sol·licitar a la Guàrdia Civil que en fes una expurgació per preservar tot allò que no tenia res a veure amb la causa.
Els agents de l'UCO ja van accedir a la seu federal del PSOE a Ferraz el juny del 2025 després de la imputació de qui aleshores era secretari d'Organització del partit, Santos Cerdán.