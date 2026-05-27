Leire Díez afirma que l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE es basa "en notícies falses"

Nega haver rebut pagaments del partit per serveis per aconseguir informació sobre jutges
BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -
L'exmilitant del PSOE investigada judicialment Leire Díez ha emmarcat l'entrada de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE per un requeriment de documentació en l'"atac continu i constant, de prospecció i basat en notícies falses".
"És més del mateix, el que he estat vivint un any", ha afirmat en una entrevista de Rac 1 aquest dimecres recollida per Europa Press.
En preguntar-li a qui atribueix aquest atac, ha respost que als mitjans de comunicació "de sempre".
En aquest sentit, ha assegurat que "com que la Kitchen no va tenir conseqüències, es continua fent exactament el mateix", en referència al cas que investiga la presumpta operació parapolicial orquestrada pel Ministeri d'Interior del govern de Mariano Rajoy.
Díez ha dit que no sap absolutament res sobre l'entrada de l'UCO aquest dimecres a la seu del carrer Ferraz i ha sostingut: "Jo fa molt que no entenc res. O sí que ho entenc... El que no sé és si em tranquil·litza o m'intranquil·litza més".
"JO JA HE APORTAT TOTS ELS MEUS INGRESSOS"
Preguntada directament per si va rebre pagaments del PSOE relacionats amb serveis per aconseguir informació sobre jutges, ho ha negat.
També ha negat haver parlat amb l'empresari Javier Pérez Dolset, al domicili del qual també ha entrat l'UCO, i ha afirmat que no ha parlat "amb ningú perquè la causa és secreta".
"Em deixa perplexa perquè jo ja he aportat tots els meus ingressos, tota la documentació. No té gaire sentit, la veritat", ha resolt.