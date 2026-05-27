L'AN imputa Cerdán, la gerent del PSOE i Zarrías en el cas Leire Díez

MADRID 27 maig (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordat imputar l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán, la gerent del partit, Ana María Fuentes, i l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia Gaspar Zarrías en la causa que investiga l'exmilitant Leire Díez.
Segons han indicat a Europa Press fonts jurídiques aquest dimecres, el magistrat instructor fa aquest pas perquè indaga, entre altres coses, si hi va haver pagaments del PSOE a la presumpta trama que buscava informació sensible contra jutges, fiscals i membres de les forces de seguretat.
Les imputacions s'han anunciat el mateix dia en què la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha accedit a primera hora a la seu nacional del PSOE al carrer Ferraz de Madrid.