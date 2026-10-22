Lluís Puig es continua declarant independentista i avisa: "Res comença i acaba avui"

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exconseller i diputat de Junts al Parlament Lluís Puig ha manifestat que continua sent convençudament independentista i ha avisat: "Res comença i res acaba avui, sinó que continua, amb una força feta de tothom i també malgrat tothom, fins a aconseguir-ho".
Han estat les seves primeres paraules des del faristol de l'hemicicle després del seu retorn a Catalunya després de 9 anys de l'1-O, que han estat aplaudides pels diputats de Junts, ERC, els Comuns, la CUP i AC, i també pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i tots ells s'han aixecat a aplaudir-lo.
Els diputats del PSC-Units i el PP s'han quedat asseguts als seus escons i no han aplaudit, mentre que els de Vox han entrat en el ple un cop Puig ha acabat el seu discurs.