Illa i Lluís Puig (Junts) han mantingut una "trobada discreta i privada" al seu retorn

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'exconseller i diputat de Junts al Parlament Lluís Puig han mantingut una "trobada discreta i privada" després del seu retorn a Catalunya després de 9 anys de l'1-O, informen fonts del Govern.
És la seva segona trobada després de la del novembre del 2024, durant una visita d'Illa a la Delegació de la Generalitat a Brussel·les (Bèlgica), quan es van saludar i van intercanviar unes paraules.
Ara han mantingut una trobada, de la qual no han transcendit més detalls, i el Govern afirma que el president "celebra" que Puig pugui exercir amb plena normalitat els seus drets polítics i parlamentaris.
Puig va tornar dimecres després de 9 anys de l'1-O, i aquest dijous a les 15 hores ha tornat al Parlament, on ha estat rebut pel seu president, Josep Rull, pels membres de la Mesa i per representants de Junts, ERC, els Comuns, la CUP i AC.
En arribar, Illa no l'ha rebut al Parlament, a diferència de Rull i la Mesa, i tampoc no ha estat a l'hemicicle durant les primeres paraules que ha pronunciat Puig des de la cambra.