Rull després d'ocupar Lluís Puig el seu escó al Parlament: "Torna un servidor públic honest"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull, ha donat la benvinguda a l'exconseller i diputat de Junts, Lluís Puig, que ha ocupat el seu escó aquest dijous després de 9 anys de l'1-O: "Torna un servidor públic honest, valent i compromès. Un patriota, una bona persona a qui han volgut apartar de manera ignominiosa de la seva activitat política".
Ho ha dit en una intervenció abans d'iniciar el ple després que dirigents de Junts i exdirigents del govern del 2017 liderat per Carles Puigdemont, entre ells l'exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras, hagin rebut Puig a la seva entrada al Parlament.
"Lluís Puig i els seus electors recuperen uns drets fonamentals que li van ser arrabassats. I això ens fa recuperar una part de la normalitat que va perdre aquest Parlament", ha sostingut Rull.
El president ha subratllat que "l'exili és un concepte dramàticament familiar" per a la cambra catalana, atès que sis dels seus presidents van estar exiliats, a més de presidents de la Generalitat.
"Lamentablement l'exili no és una figura aliena a aquesta nació i aliena a aquest Parlament. Un exili que és extraordinàriament dur. El conseller Puig des de l'exili ha vist morir el seu pare. També ha vist néixer a la seva neta", ha lamentat.
S'ha mostrat convençut que la neta de Puig "quan sigui major se sentirà immensament orgullosa d'aquest avi valent, generós i compromès amb uns ideals nobles, compromès amb la llibertat d'expressió".
"Podràs mirar als ulls de la teva neta i poder-li dir que això haurà valgut la pena", ha afegit, i ha resolt que el fet que el diputat recuperi el seu escó és una imatge de victòria col·lectiva.
L'AMNISTIA, UNA "VICTÒRIA"
Rull ha destacat la llei d'amnistia que ha permès que Lluís Puig pugui tornar a Catalunya com "la victòria de tota una nació que ha sabut mantenir la seva dignitat i la seva perseverança davant una aparent normalitat".
"I, sobretot, és la comprovació, conseller, que l'esperança sempre és més poderosa que la por", ha conclòs.
El president de la cambra ha donat la benvinguda a l'expresident de la Generalitat Artur Mas; a l'expresidenta del Parlament Laura Borràs, i als membres del govern de Puigdemont presents a la tribuna del Parlament.