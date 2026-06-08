Lleó XIV arriba al Congrés, on el reben els màxims representants dels tres poders de l'Estat

MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -
Lleó XIV ha arribat a la seu del Congrés aquest dilluns tocades les 10.30 hores després d'un recorregut de 15 minuts amb cotxe oficial des de la nunciatura, on resideix durant la seva visita oficial. A la Carrera de San Jerónimo l'esperaven els presidents dels tres poders de l'Estat: legislatiu, executiu i judicial.
La visita del Papa, la primera en la qual el pontífex s'adreçarà als diputats i senadors, s'ha organitzat en la seva condició de cap d'estat de la Ciutat del Vaticà, no com a líder religiós, atès que la Constitució espanyola estableix el caràcter aconfessional de l'Estat.
A les portes de la seu parlamentària el Papa primer ha estat saludat per la presidenta del Congrés, la socialista Francina Armengol, i el del Senat, el 'popular' Pedro Rollán.
Després, tots tres han entrat al pati de Floridablanca, on l'esperaven els representants dels altres dos poders de l'Estat: el president de l'executiu, Pedro Sánchez, i els presidents del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, i del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
A la tarima del pati de Floridablanca, les autoritats han escoltat els himnes de la Ciutat del Vaticà i d'Espanya, interpretats per la Banda Simfònica de Música de la Policia Nacional.
SALUTACIONS ALS GRUPS PARLAMENTARIS
Posteriorment, precedits pels macers, la comitiva ha entrat al Palau del Congrés per anar al Saló dels Passos Perduts, on el Papa saludarà els membres de les meses del Congrés i del Senat, el cap del partit majoritari de l'oposició i president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i els portaveus dels grups parlamentaris de les dues cambres.
Hi seran presents tots els grups, excepte dos partits del Grup Mixt: Podem i el BNG. Els morats perquè al·leguen que el Papa continua sent "còmplice" dels abusos de l'Església catòlica i els nacionalistes gallecs per considerar que un estat aconfessional no ha de donar aquest reconeixement institucional a un líder religiós.